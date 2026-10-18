Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': tre vittorie e tre sconfitte, finora, totalizzate dall'Atalanta di Maurizio Sarri in questo campionato
Lazar Samardzic, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' nel pre-partita di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Atalanta, le parole di Samardzic
"Adesso abbiamo trovato il modulo, giochiamo bene: abbiamo iniziato a giocare veramente a calcio come chiede il mister. L'atteggiamento è sempre molto importante, anche oggi vogliamo continuare così".
Su cosa gli chiede Sarri quest'oggi
"La cosa più importante è l'atteggiamento della squadra, perché quello è sempre il nostro primo compito e senza quello non si va avanti. Giochiamo offensivi, abbiamo tanti giocatori in attacco, vogliamo cambiare anche un pochino le posizioni così il Milan non sa cosa facciamo. È importante aiutare la squadra, avere l'atteggiamento giusto e affrontare la partita in modo positivo".
Partita della svolta?
"Ogni partita è importante. Sappiamo che oggi in questo stadio è difficile, ma noi possiamo farlo perché siamo una squadra molto forte. Come ho detto, con l'atteggiamento giusto facciamo prestazione e poi sono sicuro che possiamo fare qualcosina
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