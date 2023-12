Atalanta-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

"Mancano ancora troppe partite per poter fare delle classifiche definitive, ma in Serie A non può mancare la continuità dei risultati", così Mister Pioli alla vigilia. "È quello che stiamo cercando, domani abbiamo una grande opportunità in questo senso. Giochiamo contro una squadra completa, con qualità, presenza, intensità e centrocampisti che segnano. Sappiamo che sono in grado di venirti a prendere in modo aggressivo, dovremo trovare i modi adatti per superare la loro pressione. Servirà una grande prestazione per ottenere i tre punti".

QUI ATALANTA — Brillante in Europa League, altalenante in Serie A. La squadra di Gasperini non vince in campionato dallo scorso 30 ottobre e, come il Milan, deve fare i conti con numerose indisponibilità nel reparto difensivo. Infortunatosi nella sconfitta dell'ultimo turno contro il Torino, Djimsiti tenta un difficile recupero in una retroguardia che deve fare i conti anche con i problemi fisici di Kolašinac, Palomino e Tóloi. L'abituale difesa a tre potrebbe quindi lasciare il posto a un inedito assetto a quattro, con le riserve che saranno sciolte a ridosso del calcio d'inizio. Scelte obbligate anche in attacco per le indisponibilità di Scamacca e Tourè: l'ex di giornata De Ketelaere parte favorito su Muriel nel ruolo di spalla di Lookman.

"Anche il Milan ha avuto defezioni importanti, adesso sta recuperando un po' di giocatori", ha detto in conferenza Gian Piero Gasperini. "In questo momento dovremo avere ancora più attenzione e volontà. Giochiamo in casa una partita importante e dobbiamo aggrapparci al fattore campo per tirare fuori il massimo delle energie come ha fatto il Milan nelle ultime giornate. Questo è il calcio, le svolte dobbiamo darle noi. Pioli ha sempre dato un'impronta importante, per lui parlano i risultati".

I NUMERI PRE-PARTITA —

125° confronto in Serie A tra Atalanta e Milan, in vantaggio nei precedenti con 55 successi a fronte di 25 vittorie orobiche e 44 pareggi. Il segno X, però, si è verificato solo una volta negli ultimi sei confronti, l'ultimo nello stadio bergamasco il 21 agosto 2022.

Rossoneri imbattuti nelle ultime cinque gare di Serie A contro l'Atalanta: è la striscia più lunga, nei precedenti tra le due squadre, dalle sei gare senza sconfitte tra il 2008 e il 2012. Il Milan, inoltre, è uscito indenne (tre vittorie, tre pareggi) in sei delle sette partite di campionato giocate a Bergamo contro gli orobici guidati da Gasperini.

La squadra di Pioli potrebbe vincere due partite di fila senza subire reti contro l'Atalanta per la prima volta dal doppio precedente del gennaio 2013 e del gennaio 2014. Con un successo, inoltre, il Milan (imbattuto nelle ultime sette partite di campionato giocate fuori da San Siro) raggiungerebbe quota 4400 punti in Serie A nella sua storia.

Olivier Giroud, al rientro dopo due giornate di squalifica, ha segnato cinque gol nelle prime sei trasferte di questo campionato: è secondo al solo Lautaro Martínez per gol fuori casa in questa Serie A. L'attaccante francese affronta, nell'Atalanta, la seconda squadra del campionato italiano contro cui ha giocato più minuti (160) senza trovare la via del gol.

QUI SERIE A — Sarà il 40enne Federico La Penna a dirigere la sfida del Gewiss Stadium. L'arbitro romano è alla sua seconda direzione stagionale con i rossoneri - dopo Cagliari-Milan 1-3 dello scorso 27 settembre - e settima complessiva con un bilancio di 3 vittorie per il Milan, 2 pareggi e una sconfitta. Ad assistere La Penna saranno i guardalinee Imperiale e Vecchi, il quarto ufficiale Sacchi e il VAR Marini (Di Martino AVAR).

La 15ª giornata di Serie A si è aperta ieri - venerdì 8 dicembre - col big match Juventus-Napoli 1-0. Il sabato di campionato sarà inaugurato da Hellas Verona-Lazio alle 15.00, con Inter-Udinese alle 20.45 che seguirà Atalanta-Milan delle 18.00. Frosinone-Torino alle 12.30 aprirà il programma di una domenica 10 che vedrà anche Monza-Genoa (15.00), Salernitana-Bologna (18.00) e Roma-Fiorentina (20.45). A chiudere il turno i due posticipi di lunedì 11: Empoli-Lecce (18.00) e Cagliari-Sassuolo (20.45).

Questa la classifica attuale: Juventus* 36; Inter 35; Milan 29; Roma e Napoli* 24; Fiorentina 23; Bologna 22; Atalanta e Lazio 20; Torino 19; Monza e Frosinone 18; Lecce 16; Genoa e Sassuolo 15; Udinese 12; Empoli 11; Hellas Verona e Cagliari 10; Salernitana 8. (* = una partita in più).

