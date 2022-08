Atalanta-Milan, Gasperini: “Rossoneri modello da seguire per me”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha elogiato il modello Milan durante la conferenza stampa della vigilia. Di seguito le sue parole: "Il Milan oggi per me è un modello, il vero modello da seguire: perché ha saputo prendere giovani di valore. Per la qualità del gioco sviluppato, offensivo, dunque per la quantità di gol fatti. Per l’identità tattica di squadra, la velocità che mette in tutte le azioni, per come ha vinto tante partite, rinunciando anche a giocatori importantissimi. Per questo è stato premiato sul campo e fuori, proponendo qualche novità in più rispetto all’Inter, che pure è andata vicina allo scudetto. E per questo Pioli è l’indiziato più importante per la Panchina d’Oro, che sarà sicuramente meritata".