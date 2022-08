Atalanta-Milan, Pioli: “Krunic è fuori. Vince chi è più continuo” | LIVE NEWS

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 14:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa i temi principali di Atalanta-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera al Gewiss Stadium. Restate con noi per non perdervi le dichiarazioni in diretta di Pioli in vista del debutto stagionale dei Campioni d'Italia in carica! Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato