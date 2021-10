Atalanta-Milan 2-3: i numeri della partita di Bergamo | Serie A News

Atalanta-Milan 2-3 al 'Gewiss Stadium'. Vediamo, con l'ausilio di 'acmilan.com', dati, numeri e statistiche scaturite dal match di Bergamo

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) - Tre gol per la terza vittoria consecutiva in campionato. Con la vittoria contro l'Atalanta, il Milan arriva alla seconda pausa Nazionali della stagione da seconda in classifica, al termine di un avvio da record per la storia rossonera. La sfida contro l'Atalanta, vinta dal Diavolo per 2-3 a Bergamo, ha prodotto diversi numeri interessanti. Eccoli.

1 - Il Milan arriva alla pausa di ottobre con 19 punti in classifica nelle prime sette giornate. Una partenza che eguaglia il totale della stagione 2003/04 e rappresenta il record rossonero nell'era dei tre punti a vittoria.

2 - I rossoneri hanno ottenuto due successi di fila in casa dell'Atalanta in Serie A per la prima volta dal 2013.

3 - Il Milan ha segnato otto gol nei primi tempi di questo campionato. Soltanto la Lazio ad oggi ne conta di più in questa stagione di Serie A.

4 - Dopo appena 28 secondi di gioco Davide Calabria ha segnato il terzo gol più veloce del Milan in Serie A dal 2004/05. Soltanto Leão contro il Sassuolo (6") e Muntari contro la Juventus (18") sono stati più veloci. È il quarto gol di Calabria, su 6 segnati in Serie A, ad essere arrivato in trasferta.

5 - Sandro Tonali è il più giovane centrocampista con almeno due gol segnati in questo campionato; il secondo più giovane in questa graduatoria è un altro rossonero, Brahim Díaz.

6 - Nelle prime sette partite di questo campionato Tonali, autore di 2 gol, ha già superato il totale di gol segnati nelle sue prime 60 apparizioni in Serie A.

7 - Il Milan ha mandato a segno due calciatori italiani nello stesso match di Serie A per la prima volta dall'agosto 2018 contro il Napoli: in quel caso si trattava di Giacomo Bonaventura e di Davide Calabria.