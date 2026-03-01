Sul tridente : "In questo momento è una soluzione a gara in corso. Quando ci sono grandi i ritmi devono lavorare molto gli esterni, perdiamo lucidità. In quel momento della partita servivano tre punte. Pulisic sta crescendo e ritrovando la forma, così come Leao. Vediamo un attimo. In questo momento non mi interessano i moduli, abbiamo un obiettivo troppo grande da raggiungere e dietro corrono (Allegri fa riferimento a Roma, Juventus, Como, Napoli e Atalanta). Fare un passo in avanti alla volta, sapendo che la strada è lunga".

Su come arriva il Milan al derby: "Bisogna sempre essere lucidi per costruire azioni da gol. Sul calcio d'angolo siamo stati bravi, così come nel contropiede finale per chiudere la gara. Abbiamo una settimana per preparare questa partita meravigliosa, poi il resto del campionato. Bartesaghi è stato straordinario perché è uscito nel momento giusto facendo entrare Estupinan che ha messo la palla decisiva per Modric (scherza). Il merito del gol è tutto suo. Nel derby tutto può succedere. L'Inter ha vinto 22 partite, 4 perse e una pareggiata, speriamo che domenica i numeri gli diano contro".