Tuchel blocca la cessione di Chalobah. Intanto il Chelsea vince

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea ha bloccato la cessione di Trevoh Chalobah. Intanto i Blues battono 2-1 il Leicester in Premier League. Il tecnico tedesco ha parlato nel pre-partita del difensore che interessa anche al Milan, togliendolo di fatto dal mercato: "Trevoh gioca come sostituto di Kalidou Koulibaly che è squalificato. Sente un po' la pressione del ruolo diverso. L'anno scorso è entrato nella squadra come lo sfidante che cercava di irrompere nella squadra perché nessuno sapeva cosa potesse offrire. Ora ho la sensazione che stia crescendo come giocatore. Questo è normale per un giovane come Trevoh e noi crediamo in lui".