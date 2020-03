Taglio stipendi – Inter, Conte e i calciatori disponibili ad una riduzione

NEWS INTER – Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘ da fonti societarie, l’Inter, a partire dal tecnico Antonio Conte per poi proseguire con tutti i calciatori dell’organico nerazzurro, è pronta a ridursi gli stipendi per la stagione 2019-2020 a causa della pandemia da coronavirus che ha imposto lo stop al calcio giocato, allenamenti inclusi, all’inizio di questo mese di marzo.

L’ANSA ha spiegato come, in seguito a costanti colloqui tra la società, il tecnico Conte ed il capitano nerazzurro Samir Handanovic, in considerazione della grave emergenza sanitaria in atto, tutti i giocatori della Prima Squadra si siano resi disponibile ad una riduzione dei loro compensi per la restante parte della stagione in corso. Modalità specifiche ed accordi individuali verranno concordati quando si capirà meglio che fine farà la Serie A 2019-2020.

Non è ancora chiaro, infatti, se si riprenderà a giocare, per concluderla regolarmente, oppure se il torneo è da considerare saltato. PER LA POSIZIONE DEI 20 CLUB DI SERIE A SUL TEMA, CLICCA QUI >>>

