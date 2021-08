Supercoppa europea, Chelsea-Villarreal 1-1 (6-5 dcr): Kepa eroe ai rigori

Chelsea e Villarreal si contendevano a Belfast la Supercoppa europea. Il trofeo va agli inglesi, che si impongono ai calci di rigore

Il Chelsea vince la Supercoppa europea 2021, battuto il Villarreal ai rigori. Al Windsor Park di Belfast finisce 1-1 nei 90' regolamentari. Prima frazione di stampa 'Blues'. La squadra di Tuchel domina per buona parte dei primi 45 minuti. Dopo un paio di occasioni, la più importante sui piedi di Kanté, arriva il meritato vantaggio firmato da Ziyech. Il trequartista marocchino, seguito anche dal Milan, insacca di sinistro su assist di Havertz. Mendy salva con i piedi in uscita bassa su Dia, ma la principale chance per il 'Sottomarino giallo' capita sui piedi di Alberto Moreno, che colpisce la traversa.