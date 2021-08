Supercoppa europea, Chelsea-Villarreal 1-0 al 45′: Ziyech per il vantaggio

Hakim Ziyech rimane un obiettivo di calciomercato difficile per il Milan. Il marocchino ha segnato in Chelsea-Villarreal, Supercoppa europea

Hakim Ziyech rimane un obiettivo di calciomercato difficile per il Milan. Il marocchino è andato a segno in Chelsea-Villarreal, Supercoppa europea 2021. Il vantaggio dei 'Blues', su assist di Havertz, lo firma proprio il trequartista nel mirino dei rossoneri. Ziyech raccoglie il pallone proveniente dalla sinistra e insacca di mancino, con una conclusione sporca. Il marocchino è poi costretto ad uscire al 43' per infortunio. In basso il video del gol.