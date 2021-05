SKY – Superlega, sanzioni ed esclusioni per i club fondatori. Il punto

I club fondatori della Superlega rischiano davvero delle sanzioni pesanti da parte della Uefa? Ecco come stanno le cose

Nella serata di ieri ESPNha lanciato una bomba relativa alla Superlega. Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona rischierebbero l'esclusione dalle coppe europee per i prossimi due anni. E' questa la sanzione alla quale starebbe pensando la Uefa per i club che non sono ancora usciti dal nuovo torneo. Ma come stanno veramente le cose? C'è davvero questo rischio?