SuperLega, la UEFA potrebbe squalificare il Milan: il motivo | News

Le ultime notizie sul Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, la UEFA potrebbe squalificare delle sue competizioni il Milan per due anni

Stando a quanto riportato da 'Espn', la UEFA potrebbe decidere di escludere dalle proprie competizioni per i prossimi due anni i club che hanno aderito alla realizzazione della SuperLega. Nel caso più specifico, la squalifica riguarderebbe Juventus, Real Madrid, Barcellona e Milan, squadre che, ancora in modo ufficiale, non si sono dichiarate fuori dal progetto. Non è presente l'Inter, altro club italiano che aveva aderito inizialmente alla nuova competizione, in quanto si è avvicinata alla richieste di Nyon ma non ha ancora trovato un accordo. Non corrono rischi gli altri club co-fondatori: Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, infatti, hanno ritirato prima del previsto la loro adesione al nuovo torneo.