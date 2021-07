Pallone d’Oro 2021 – Donnarumma e Jorginho sfidano Messi: i candidati

Due calciatori italiani candidati fortemente al Pallone d'oro 2021. Si tratta di Gigio Donnarumma e Jorginho, ma la concorrenza non manca

Nella lista dei candidati figurerebbe anche Kylian Mbappé, ma anche in questo caso la discriminante dei trofei vinti pesa. Così come per Cristiano Ronaldo. I due sembrano tagliati fuori, forse anche dal podio.