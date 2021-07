Europei 2021 – Italia-Inghilterra: il retroscena di Mourinho sui rigori

L'Italia ha vinto gli Europei. Inghilterra KO ai rigori. Curioso retroscena rivelato da José Mourinho sui tiri dal dischetto

"Non chiedetemi chi perché non ve lo dico, ma mi è stato detto al cento per cento che un giocatore inglese avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato. A volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth Southgate non espongono il giocatore. Dov’era Raheem Sterling? Dov’era John Stones? Dov’era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo?".