Fosseux: “Ballo Toure? Sorpreso dal Milan. Sull’amicizia con Maignan…” – ESCLUSIVA

Pianetamilan.it ha intervistato il giornalista Fosseux, che ci ha parlato di Ballo Toure, terzino sinistro molto vicino al Milan

Salvatore Cantone

Fodé Ballo-Toure, terzino del Monaco, è sempre più vicino al Milan. Il giocatore sinistro franco-senegalese, classe 1997, è il profilo idoneo individuato dal club rossonero per fare da vice del titolare Theo Hernandez. La proposta di Maldini e Massara è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Il Monaco ne chiede al momento 6. Per conoscerlo meglio la redazione di Pianetamilan.it ha intervistato in esclusiva Olivier Fosseux, inviato per 'La Voix du Nord'. Ecco cosa ci ha detto.

Che giocatore è Fode Ballo-Toure? Viene accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore.

"Fodé Ballo-Touré è un terzino sinistro. In un sistema 3-4-3, può anche giocare a centrocampista sinistro. È un giocatore potente e molto veloce. È ancora giovane perché ha solo 24 anni. E ha già più di cento presenze in Ligue 1 con Lille e Monaco".

E' pronto secondo lei a giocare nel Milan?

"In tutta onestà, sono molto sorpreso che un club come il Milan voglia acquistarlo. Tanto più che il trasferimento è stimato in 8 milioni di euro. Spero di sbagliarmi, ma penso che sia ancora troppo morbido per la Serie A e per la pressione intorno a un club come il Milan. Ballo-Touré ha bisogno di fiducia e di tempo per dare il meglio di sé. A Lille ha avuto un primo anno molto difficile, con molti errori tattici e di posizionamento. Ha poi trascorso ben cinque mesi prima di essere trasferito al Monaco. In questa stagione con il Monaco, ha iniziato solo sei volte dall'inizio in Ligue 1. Non è molto. Entrava spesso a fine partita per qualche minuto".

Come è stata la sua ultima stagione?

"Ballo-Touré è stato vittima della concorrenza con Henrique. Il Monaco non ha giocato la Coppa dei Campioni e dunque c'è stata meno rotazione. Kovac preferiva Henrique. Il Monaco ha avuto un 2021 entusiasmante e Kovac ha mantenuto la sua fiducia in Henrique. Il Monaco ha già il sostituto di Ballo-Touré. Quindi questo significa che una partenza viene da diverso tempo considerata".

Ha delle caratteristiche simili con Theo Hernandez?

"E' molto difficile confrontare i due giocatori perché Theo Hernandez è più completo. Ma hanno cose in comune come potenza, velocità e la capacità di andare avanti e indietro. Sono entrambi molto veloci. Sono due giocatori che lavorano molto anche per migliorare. Paradossalmente Ballo-Touré ha giocato poco quest'anno, ma nel marzo 2021 è diventato nazionale senegalese. I dirigenti del Milan, se lo reclutano, probabilmente credono che abbia ancora ampi margini di miglioramento".

In cosa secondo lei Ballo Toure deve fare il salto di qualità?

Ci sono ottime notizie per Fodé Ballo-touré se dovesse firmare per il Milan. È la presenza di Mike Maignan. A Lille, i due giocatori erano molto amici. E quando Ballo-Touré ha avuto un periodo molto difficile, Maignan lo ha incoraggiato molto. In Italia e soprattutto in un club come il Milan Ballo-Toure lavorerà e progredirà sul piano tattico. Deve migliorare nella concentrazione. Non dobbiamo dimenticare che Ballo-Touré ha solo 24 anni. È un'occasione incredibile per lui essere preso da un club come il Milan. Si evolverà quotidianamente con grandissimi giocatori, giocando la Champions League.. Guadagnerà in maturità e senza dubbio migliorerà le sue performance.