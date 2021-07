Calciomercato Milan, top news: Ballo-Touré vicino, fatta per Vlasic?

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 13 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. Aumenta la fiducia per l'arrivo di Fodé Ballo-Touré come vice Theo Hernandez. Intanto dalla Russia danno addirittura per fatto il passaggio di Vlasic in rossonero. Presto nuovi incontri per il rinnovo di Franck Kessie, una delle priorità della dirigenza. Luis Alberto proposto al Milan? Per Brahim Diaz ci siamo. Nelle prossime schede le Top News di giornata sul calciomercato del Milan. Pezzo in continuo aggiornamento.