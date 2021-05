Napoli, l’addio di Gattuso: “Esperienza che porterò a lungo nel cuore”

Gennaro Gattuso, attraverso il sito web del Napoli, ha salutato il club ed i tifosi partenopei. Lascia la panchina dopo un anno e mezzo

Gennaro Gattuso , ex calciatore ed allenatore del Milan , non è più il tecnico del Napoli . L'addio era già stato ufficializzato, nella notte tra domenica e lunedì, da un 'tweet' del Presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis . Ora, attraverso il sito web della società, lo stesso Gattuso ha voluto salutare tutti nel Napoli. Questa la sua lettera di commiato.

Ma nei giorni della vittoria in Coppa Italia e in tanti altri momenti ho sentito forte l'affetto unico dei napoletani verso la loro squadra. Affetto che, insieme al mio staff, mi sono sforzato di ricambiare, lavorando ogni giorno con la massima dedizione e professionalità. Adesso le nostre strade si separano, però non dimenticherò mai questi mesi emozionanti. Auguro al Napoli e a Napoli altri successi. Rino Gattuso".