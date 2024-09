Milan, Pulisic è una certezza. Ancora in gol con gli Stati Uniti (VIDEO)

Nella notte tra il 10 e l'11 settembre si è giocata l'amichevole tra Stati Uniti e Nuova Zelanda. La partita si è giocata in Ohio, all'1:00 a.m. (ora italiana). Nella formazione titolare degli States non figurava la star Christian Pulisic, presente invece Yunus Musah. Negli Stati Uniti mancavano diversi giocatori importanti come Timothy Weah della Juventus o Giovanni Reyna del Borussia Dortmund.