Marsiglia-Monaco 2-1, Thauvin mattatore: un gol e un assist / News

Thauvin grande protagonista

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – E' terminato da pochi minuti il match di Ligue 1 tra Marsiglia e Monaco. I padroni di casa hanno avuto la meglio per 2-1 grazie ad un grande Florian Thauvin. Il francese ha sbloccato il risultato al minuto 5′ prima di fornire un assist al compagno Dario Benedetto. L'esterno d'attacco è un obiettivo non nascosto del Milan, che sta seguendo con attenzione l'evolversi della sua situazione contrattuale (scadenza 2021). Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, nelle scorse settimane non ha nascosto la sua ammirazione per il giocatore. Come andrà a finire questa telenovela? Intanto il classe 1993 incanta…