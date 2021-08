Liga – Il Barcellona registra Depay, García e Manaj … grazie a Piqué

Grazie al gesto di Gerard Piqué il Barcellona ha potuto iscrivere al campionato Memphis Depay, Eric García e Rey Manaj. E non è finita qui ...

Gran gesto di Gerard Piqué , classe 1987 , difensore del Barcellona . Consapevole delle difficoltà economiche in cui versa il prestigioso club catalano, è andato incontro alla società presieduta da Joan Laporta . Il Barça, che ha sforato il tetto ingaggi del Fair Play Finanziario interno alla Liga spagnola, ha già perso Lionel Messi , volato al PSG . E Piqué, bandiera blaugrana, altro non poteva sopportare.

Ecco, dunque, che il centrale ha deciso di decurtarsi di moltissimo il proprio stipendio, come confermato dal Barcellona in un comunicato ufficiale, per permettere alla società di poter iscrivere al campionato i nuovi acquisti Memphis Depay ed Eríc Garcia, nonché Rej Manaj, attaccante ex Inter 'salito' dal Barça B. Il 'Kun', Sergio Agüero, non è stato registrato perché è attualmente infortunato.