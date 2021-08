Ligue 1 – PSG-Strasburgo, non convocati Donnarumma, Ramos e Messi

Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos e Lionel Messi non convocati per PSG-Strasburgo, 2^ giornata della Ligue 1 francese. L'elenco completo

Il tecnico del PSG, l'argentino Mauricio Pochettino, non ha convocato Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos e Lionel Messi per la sfida di questa sera, ore 21:00, al 'Parco dei Principi' contro lo Strasburgo. La partita sarà valevole per la seconda giornata della Ligue 1 francese. Il PSG aveva vinto in trasferta, all'esordio, 2-1 in rimonta contro il Troyes.