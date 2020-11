Leao in dubbio per Portogallo-Bielorussia Under 21: il motivo | Milan News

Milan, Leao rischia di non giocare domani con il Portogallo Under 21

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rafael Leao, classe 1999, attaccante del Milan, è in dubbio per Portogallo-Bielorussia di domani sera. La sfida, valida per le qualificazioni ai Campionati Europei Under 21 del prossimo anno, 2021, si disputerà alle ore 20:30 all’Estádio Municipal di Portimão.

Leao rischia di non essere del match, così come riportato, in Portogallo, dal quotidiano sportivo ‘A Bola‘, perché il numero 17 del Milan non ha preso parte all’allenamento della sua Nazionale, il cui Commissario Tecnico è Rui Jorge e nella quale gioca con il compagno di squadra in rossonero, Diogo Dalot.

Evidentemente, il pestone rimediato da Leao in occasione di Milan-Verona 2-2, della scorsa domenica a San Siro, ha lasciato il segno nel calciatore lusitano. Il quale, ad onor del vero, era sembrato piuttosto malconcio già nel momento della sostituzione con Jens Petter Hauge nel finale del match in campionato. CALCIOMERCATO MILAN, IDEA ERIKSEN: I COSTI DELL’OPERAZIONE >>>