Juventus-Atalanta: Papu Gómez verso la convocazione | Serie A News

Papu Gómez, rottura con Gasp ma disponibile per Juventus-Atalanta

ULTIME NOTIZIE ATALANTA NEWS – Alejandro ‘Papu’ Gómez dovrebbe essere convocato e, in caso di necessità, giocherà all’Allianz Stadium di Torino in occasione di Juventus-Atalanta di domani pomeriggio, ore 18:30. Lo ha riferito ‘Sky Sport‘. Papu Gómez, come noto, è in rotta con l’allenatore della ‘Dea‘, Gian Piero Gasperini e, nelle ultime ore, i ‘rumors‘ di calciomercato lo hanno accostato anche al Milan. Calciomercato Milan: Maldini, super acquisto in casa Lazio? Vai alla news >>>