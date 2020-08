Italia U21, i convocati di Nicolato: presenti 3 rossoneri

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Il comunicato del sito ufficiale della FIGC sui convocati dell’Italia Under-21 di mister Nicolato. Presenti tre giocatori del Milan in lista: Matteo Gabbia, Tommaso Pobega e Alessandro Plizzari, quest’ultimo in prestito alla Reggina.

“Dopo la lunga pausa forzata per l’emergenza COVID-19, la Nazionale Under 21 torna in campo per i primi due impegni della stagione. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 31 calciatori per l’amichevole con la Slovenia in programma giovedì 3 settembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro.

Il gruppo azzurro che dopo il test con i pari età sloveni verrà ridotto a 23 elementi per la sfida valida per le qualificazioni europee con la Svezia, che si disputerà martedì 8 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) a Kalmar”.

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Juventus), Alessandro Plizzari (Reggina);

DIFENSORI: Claud Adjapong (Hellas Verona), Davide Bettella (Pescara), Nicolò Casale (Venezia), Giuseppe Cuomo (Crotone), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (MILAN), Luca Ranieri (Ascoli), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Marco Varnier (Pisa), Alessandro Vogliacco (Pordenone);

CENTROCAMPISTI: Marco Carraro (Perugia), Andrea Colpani (Monza), Salvatore Esposito (Chievo Verona), Davide Frattesi (Empoli), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Pescara), Tommaso Pobega (MILAN), Samuele Ricci (Empoli), Niccolò Zanellato (Crotone);

ATTACCANTI: Patrick Cutrone (Fiorentina), Sebastiano Esposito (Inter), Andrea Pinamonti (Genoa), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Salcedo (Hellas Verona), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina).

“Sono 10 i giocatori alla prima convocazione con l’Under 21: i difensori Giuseppe Cuomo e Alessandro Vogliacco, i centrocampisti Andrea Colpani, Youssef Maleh, Filippo Melegoni, Tommaso Pobega e Samuele Ricci e gli attaccanti Sebastiano Esposito, Eddie Salcedo e Giacomo Raspadori. La squadra si radunerà nel pomeriggio di domenica 30 agosto a Lignano Sabbiadoro per sostenere lunedì 31 le prime due sedute di allenamento.

L’Italia è attualmente seconda in classifica nel Gruppo 1 con 13 punti in 5 partite (4 vittorie e 1 pareggio, 15 gol realizzati 0 subiti) e a tre lunghezze dalla capolista Irlanda, che però ha disputato due gare in più.

Per qualificarsi all’Europeo gli Azzurrini dovranno chiudere il girone al primo posto o piazzarsi tra le cinque migliori seconde classificate dei nove gruppi, che si uniranno alle nazionali dei due paesi ospitanti, Ungheria e Slovenia, per una fase a gironi con quattro gruppi da quattro squadre che si svolgerà dal 24 al 31 marzo 2021.

Le vincitrici dei gruppi e le seconde classificate si qualificheranno quindi per il torneo finale a otto squadre, che si giocherà sempre in Ungheria e Slovenia dal 31 maggio al 6 giugno 2021 con una formula ad eliminazione diretta.

