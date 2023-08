Italia Femminile – Donadoni in pole position per il ruolo di allenatore

In un periodo dove tutte le attenzioni mediatiche sono dirette al calciomercato ed all'inizio delle varie competizioni in Europa l'Italia Femminile vuole avere la sua parte. Visto che ci troviamo in un momento di cambiamenti, per il calciomercato s'intende, le Azzurre stanno cercando un nuovo commissario tecnico. Il nome più caldo delle ultime ore per la panchina della Nazionale è quello di Roberto Donadoni.