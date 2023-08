Calciomercato – La stampa in coro: “Pellegrino ad un passo dal Milan”

Marco Pellegrino dovrebbe diventare il nono colpo di calciomercato del Milan. Accordo molto vicino con il Platense per l'argentino

Marco Pellegrino , difensore centrale mancino del Platense , è ad un passo dal vestire la maglia del Milan in questo calciomercato estivo. Su questo concordano molti giornalisti sportivi.

Nicolò Schira, sul suo account personale del popolare social network 'Twitter', ha spiegato come il giocatore argentino sia sempre più vicino ai rossoneri per una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro. Nell'affare, anche una percentuale sulla futura rivendita del cartellino in favore del Platense.