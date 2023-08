Di Marzio: “Milan, arriva il Presidente del Platense per Pellegrino”

Marco Pellegrino si avvicina al Milan. È in arrivo infatti a Milano il Presidente del Platense per trattare il giocatore argentino. Il punto

Marco Pellegrino , classe 2002 , difensore centrale argentino di piede mancino in forza al Platense , si avvicina sempre di più al Milan in questa sessione di calciomercato estivo. La conferma arriva da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' ed esperto di mercato italiano e internazionale.

Secondo Di Marzio, in casa rossonera le quotazioni di Pellegrino sono in salita. Dopo i contatti avvenuti tra le parti nella giornata di ieri, infatti, adesso il Presidente del Platense, Sebastián Ordoñez, è in viaggio verso Milano per incontrare il club di Via Aldo Rossi.