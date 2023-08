Calciomercato Milan – Rush finale, gli obiettivi di Furlani e Moncada

Il prossimo venerdì 1° settembre il calciomercato estivo andrà in archivio e il Milan vuole arrivare a quella data con un altro bel mini-restyling al suo organico. I dirigenti rossoneri, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, infatti, sono impegnati in questi giorni nella definizione di varie trattative, in entrata e in uscita, al fine di consegnare al tecnico Stefano Pioli un organico rinnovato, completo e competitivo per la stagione 2023-2024. Vediamo, reparto per reparto, cosa ha intenzione di fare ancora il Diavolo.