Ibarra (Sky): “Senza Serie A scaleremmo il costo degli abbonamenti” | News

Maximo Ibarra, amministratore di Sky Italia, ha parlato in esclusiva a 'Repubblica'. Senza Serie A, clienti con abbonamento più 'leggero' ...

Daniele Triolo

'DAZN' si è aggiudicata i diritti tv di tutta la Serie A per il triennio 2021-2024. Sky, al momento, si è vista respingere dalla Lega Calcio anche l'offerta per il pacchetto 2, ovvero quello che comprende 3 partite a settimana in co-esclusiva. Oggi, per chiarire cosa succederà nel prossimo futuro per quanto concerne il calcio in tv, l'amministratore di Sky Italia, Maximo Ibarra, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Repubblica' in edicola.

Sky si è sfilata dalla corsa per il prezzo eccessivo in relazione alla chance di crescere i propri abbonati? "No, intanto perché le condizioni per noi sono diverse di quelle che ha avuto DAZN. Come si sa un provvedimento dell’Antitrust ci impedisce fino a maggio 2022 di acquisire i diritti in esclusiva, come ha potuto invece fare DAZN", ha esordito Ibarra. "E poi - ha aggiunto - perché i diritti hanno un valore definito: abbiamo fissato un limite di prezzo oltre il quale non conveniva andare. La nostra offerta alla Lega prevedeva che accanto ad essa le stesse squadre di Serie A costruissero il canale della Lega. In questo modo si sarebbe arrivati ad eguagliare o addirittura a superare l’offerta che hanno accettato. Invece la Lega non ha voluto esplorare questa strada. Francamente non ho capito perché".

L'amministratore di Sky, ad ogni modo, ha voluto tranquillizzare la clientela sui prezzi: "Se la Serie A non ci fosse, ovviamente, ne scaleremo il costo dall'abbonamento ai clienti in modo del tutto trasparente e proattivo. Ma i nostri clienti avranno sempre il vantaggio di una tecnologia all’avanguardia e di poter gestire tutto in un unico posto anche se in giro ci sono mille app diverse", ha spiegato Ibarra, il quale, poi, non ha voluto sbilanciarsi su un eventuale taglio all'interno del personale. Milan, la volontà di Donnarumma e la reale richiesta di Raiola >>>