Gattuso e l’allenamento da marines al Valencia: è polemica (Video)

I metodi di allenamento di Gennaro Gattuso al Valencia fanno scatenare la polemica sul web e non solo: esercizi duri, quasi da marines . Dopo essere finito nell'occhio del ciclone per aver fumato una sigaretta elettronica durante una seduta, l'ex Milan torna a far discutere. Non c'è pace, infatti, per Gattuso.

Gattuso rialza da terra diversi giocatori del Valencia e li motiva, dopo gli sforzi in allenamento. A qualche tifoso, però, non è piaciuta la metodologia di lavoro del tecnico calabrese. C’è chi reputa "eccessivi" i carichi di lavoro, con i tifosi che inoltre non avevano neanche gradito la nomina di Gattuso come allenatore del Valencia per via di alcune frasi del passato ritenute a sfondo razziale. Insomma, un inizio non facilissimo. Ma siamo sicuri, conoscendo Gattuso, che il campo farà ricredere i tifosi del Valencia. Anche quelli più scettici.