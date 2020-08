Francia, convocati Nations League: assente Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – La Francia di Didier Deschamps ha diramato la lista dei 23 convocati in vista delle sfide contro Svezia e Croazia di Nations League che si giocheranno rispettivamente sabato 5 settembre e martedì 8 settembre (entrambe alle 20:45).

PORTIERI: Lloris, Maignan, Mandanda.

DIFENSORI: Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F. Mendy, Upamecano, Varane.

CENTROCAMPISTI: Camavinga, Kanté, Nzonzi, Rabiot, Sissoko.

ATTACCANTI: Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikoné, Martial, Mbappé.

Assenti per coronavirus Pogba e Ndombele. Out dalla lista anche Theo Hernandez, una scelta per certi versi clamorosa visti i numeri del terzino del Milan nel corso di questa stagione. Gli è stato preferito Lucas Digne, classe 1993, terzino di proprietà dell’Everton con la quale questa stagione ha collezionato 1 gol e 8 assist in 39 presenze.

Una scelta molto discutibile, non tanto per chi gli è stato preferito, quanto per la decisione in sé. Lo spazio per Theo poteva esserci, invece oltre a Digne c’è un altro terzino sinistro, Ferland Mendy del Real Madrid: classe 1995, 1 gol e 4 assist in 32 partite.

I numeri di Theo Hernandez sono decisamente superiori a Digne e Mendy: con la maglia del Milan Theo ha collezionato 7 gol e 5 assist in 35 partite. Numeri spaventosi se pensiamo che ha saltato le prime partite tra infortunio e scelta tecnica, e soprattutto era alla sua prima stagione in Serie A. Vedremo se da qui a EURO 2021 Theo Hernandez, sperando mantenga altissimo il rendimento, riuscirà a convincere Dechamps a convocarlo con la sua Francia.

