Feyenoord, nuova idea per la panchina: è una ex stella del Milan

Come riportato da 1908.nl, il Feyenoord sarebbe alla ricerca di un nuovo allenatore e tra i candidati c'è un'ex stella del Milan

Secondo quanto riportato da 1908.nl, noto portale sportivo olandese, il Feyenoord, a giugno, potrebbe salutare l'attuale allenatore Arne Slot. Tra i candidati alla successione vi è anche un ex giocatore nonché stella del Milan: Jon Dahl Tomasson. Il tecnico danese, ora in forza al Blackburn, squadra inglese militante nella Championship, potrebbe quindi tornare a Rotterdam, nella squadra in cui ha giocato tra il 1998 e il 2002, inclusa una piccola parentesi tra il 2008 e il 2011, e con la quale ha vinto un campionato olandese, una supercoppa dei Paesi Bassi ed una Coppa Uefa.