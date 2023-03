Rinnovo Leao, Pedullà: “Ottimismo del Milan senza fondamento”

"Almeno il signor Rafael ha il buon senso e il buon gusto di non prendere in giro il prossimo. Insomma, non fa come Franck che aveva giurato di voler restare al Milan. Rafael è Leao, Franck è semplicemente Kessie, magari è superfluo aggiungerlo ma comunque meglio farlo. Leao ha respinto gli ottimisti senza fondamento, avevano garantito sul suo rinnovo rispetto al contratto in scadenza nel 2024. Era l’ottimismo che arrivava da Casa Milan, non giustificato dai fatti. Leao si è limitato a dire che sta bene in rossonero. “A fine stagione vedremo”, ha aggiunto mister Raf e qui si è un po’ contraddetto. Se ci fosse la volontà vera, bisognerebbe parlare e concretizzare adesso. La sua vicenda è sempre stata incasinata, perché la storia della multa pesa ma se ci fosse la volontà una soluzione verrebbe individuata". ‘Fifa The Worst’, tra i candidati anche Bakayoko del Milan