‘Fifa The Worst’, tra i candidati anche Bakayoko del Milan

Il quotidiano spagnolo Marca ha deciso di istituire il premio The Worst , per eleggere il peggior calciatore dell’anno rispetto alle aspettative. Tanti nomi importanti, tra calciatori che fanno sempre panchina e altri che stanno giocando male. A decidere saranno i tifosi su internet con i loro voti. Tra i dodici nomi ci sono anche due calciatori noti alla Serie A e ai tifosi del Milan . Uno è il centrocampista Bakayoko , l'altro, Zaniolo , che è stato uno dei nomi più caldi del calciomercato rossonero.

"Dopo oltre 100.000 voti, in testa c'è Hazard (55% delle preferenze), seguito da Maguire e Alli". Non una bella classifica nel quale essere inseriti. Bakayoko, al Milan, non sta giocando molto, anzi. Vedremo se avrà più minuti nel resto della stagione. Milan, il bilancio sorride: numeri importanti >>>