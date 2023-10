Scommesse, Paquetá ha deciso di collaborare con le Forze dell’Ordine

Lucas Paquetá, ex Milan oggi al West Ham, indagato per scommesse sospette dallo scorso settembre si è messo a disposizione

Lo scandalo delle scommesse sportive non dilaga soltanto in Italia , con Sandro Tonali e Nicolò Fagioli squalificati, ma anche in Inghilterra con Lucas Paquetá , classe 1997 , centrocampista brasiliano del West Ham che ha giocato dal gennaio 2019 al giugno 2020 con il Milan .

Scommesse, ecco la situazione di Paquetá

Paquetá è sotto indagine, da parte delle Forze dell'Ordine, sin dallo scorso mese di agosto, per via di un cartellino rimediato in maniera alquanto sospetta. La vicenda, come si ricorderà, ha fatto saltare il suo trasferimento milionario dagli 'Hammers' al Manchester City di Pep Guardiola.