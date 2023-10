Tonali, squalifica per scommesse ora valida in campo internazionale

Sandro Tonali, squalificato per 10 mesi per scommesse sportive su piattaforme illegali, non può più giocare con il Newcastle. Il punto

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan e oggi al Newcastle, ha ricevuto una squalifica di 10 mesi più altri 8 di 'prescrizioni alternative' per aver piazzato scommesse sportive (anche sul calcio e pure sulle squadre in cui ha militato) su piattaforme illegali.

Scommesse, Tonali fermato per 10 mesi. Squalifica ratificata dalla FIFA — Questo era già tutto ufficiale da un paio di giorni. Il manager del Newcastle, Eddie Howe, però l'avrebbe fatto giocare questo pomeriggio in casa del Wolverhampton, in Premier League. Ovviamente, nel caso di mancata estensione in campo internazionale del provvedimento giudiziario.