Italia, Bonfanti: nipote di un ex Milan incanta in Serie B e in Under 20

I numeri

Soprannominato 'Lo squalo' per via del ciuffo viene acquistato dal Modena nel 2021, dove conquista la promozione in Serie B. Alla sua prima esperienza nel campionato cadetto segna 7 gol in 30 presenze. In questa stagione è andato a referto una sola volta in 8 presenze, ma ha tanta voglia di migliorarsi e trovare continuità. LEGGI ANCHE: Milan in emergenza totale, rotto anche Okafor: le sue condizioni >>>