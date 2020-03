Coronavirus – Ufficiale: la UEFA ha rinviato gli Europei al 2021

NEWS DALL’ESTERO – Ora è ufficiale: la UEFA ha rinviato i Campionati Europei di calcio, inizialmente previsti dal 12 giugno al 12 luglio prossimo, all’anno venturo, il 2021, per via della pandemia da coronavirus. Lo ha annunciato la stessa UEFA in una nota al termine del Comitato Esecutivo tenutosi oggi in conference call con le sue 55 Federazioni. La gara inaugurale, a questo punto, di Euro 2021 si giocherà l’11 giugno 2021 a Roma, allo stadio ‘Olimpico‘: l’intera rassegna durerà fino all’11 luglio 2021, giorno della finale.

“La UEFA ha annunciato oggi il rinvio della sua principale competizione per squadre nazionali, UEFA EURO 2020, che si sarebbe dovuta svolgere a giugno e luglio di quest’anno. La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco è la priorità, oltre a evitare di esercitare pressioni inutili sui servizi pubblici nazionali coinvolti nelle partite. La scelta aiuterà a completare tutte le competizioni nazionali, attualmente in attesa a causa dell’emergenza COVID-19“, si legge nel comunicato.

“Tutte le competizioni e le partite UEFA (comprese le amichevoli) per club e squadre nazionali per uomini e donne sono state sospese fino a nuovo avviso. Le partite dei play-off di UEFA EURO 2020 e le amichevoli internazionali, in programma per la fine di marzo, saranno giocate nella finestra internazionale all’inizio di giugno, previa revisione della situazione”.

“È stato istituito un gruppo di lavoro con la partecipazione di campionati e rappresentanti di club per esaminare le soluzioni di calendario che consentirebbero il completamento della stagione in corso e qualsiasi altra conseguenza delle decisioni prese oggi”.

“Le decisioni, prese dal Comitato Esecutivo UEFA, sono seguite alle riunioni di videoconferenza tenute oggi con i Presidenti e i Segretari generali delle 55 federazioni nazionali, nonché con i rappresentanti dell’Associazione Europea dei Club (ECA, n.d.r.), dei campionati europei e della FIFPro Europa, convocati dal Presidente UEFA Aleksander Čeferin, a trovare un piano coerente per sbloccare l’impasse del calendario a causa della diffusione del virus in tutto il continente”.

