Coronavirus – Serie A, la FIGC spinge per una ripresa, ma…

NEWS SERIE A – Come riportato dal Corriere della Sera, la FIGC, con il supporto della UEFA, vorrebbe che il campionato di Serie A ripartisse al più presto.

In ogni modo, la FIGC vuole che la stagione di Serie A 2019/2020, venga conclusa. Ad oggi però, l’emergenza Coronavirus non è ancora finita, e i rischi rimangono piuttosto alti: basterebbe un solo giocatore positivo per bloccare nuovamente tutto.

Intanto, sul fronte Milan, ci sono vari movimenti di mercato che interessano i big della rosa: uno di questi è Gianluigi Donnarumma. Per saperne di più continua a leggere >>>