Calciomercato Milan – Juventus su Donnarumma: ecco la contropartita

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere del Milan, resta sempre nel mirino della Juventus per la prossima stagione.

Ed in un calciomercato che, alla luce della recessione economica causata dalla pandemia da coronavirus, si preannuncia foriero di scambi di calciatori e povero di contanti, i bianconeri sarebbero pronti ad un importante sacrificio.

Per Donnarumma, infatti, la Juventus girerebbe al Milan il cartellino di Federico Bernardeschi, classe 1994, esterno offensivo mancino che, da tempo, piace al club di Via Aldo Rossi. PER L’ATTACCO, POI, ECCO IL NOME CALDO IN CASA MILAN >>>