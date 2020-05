Coronavirus – Scozia, campionato concluso: Celtic campione

ULTIME NEWS – Dopo Belgio, Francia e Olanda, anche in Scozia, quest’oggi, è stata dichiarata ufficialmente conclusa, in anticipo, per la pandemia da coronavirus, la stagione calcistica 2019-2020.

La Federcalcio scozzese, infatti, ha annunciato come i club abbiano ritenuto, all’unanimità, che il campionato non può continuare. Il Celtic Glasgow è stato incoronato campione di Scozia: 51° titolo per gli ‘Hoops‘, il nono consecutivo.

Altro verdetto decretato, la retrocessione degli Hearts of Midhlothian nella seconda serie scozzese. La classifica è stata rielaborata con la media-punti.