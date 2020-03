Coronavirus – La UEFA per ora non pensa al rinvio di Euro 2020

ULTIME NEWS – La domanda che in questi giorni in tanti si fanno è quella se Euro 2020 (Europei itineranti il cui inizio è previsto per il 12 giugno 2020 e la cui fine è prevista per il 12 luglio 2020), si giocherà o meno.

Al momento, visto come si evolve rapidamente la questione Coronavirus è presto per dare una risposta certa. Come riferisce La Gazzetta dello Sport di questa mattina in edicola, la UEFA, al momento non sta pensando al rinvio della manifestazione. Le decisioni definitive verranno comunque prese nelle prossime settimane e molto dipenderà dal propagarsi o meno del virus in Europa.

A proposito sempre dell’emergenza legata al Coronavirus, anche Stefano Okaka ha voluto dire la sua al riguardo. Per sapere cosa ha dichiarato l’attaccante dell’Udinese, continua a leggere >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android