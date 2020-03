Coronavirus – Juventus, oggi tamponi per i calciatori: attesa per i risultati

NEWS JUVENTUS – Come riportato dal collega di ‘Top Calcio 24’, Luca Momblano, oggi la Juventus effettuerà i tamponi a tutti i calciatori della rosa, per valutare se oltre a Daniele Rugani, risultino altri casi di positività al coronavirus.

La società bianconera fa sapere che il tampone è obbligatorio, e che anche chi non si trova a Torino (vedi Cristiano Ronaldo che attualmente è in Portogallo), dovrà farlo.

In serata potrebbero arrivare già i primi risultati. Del CoVid_19 e degli effetti che ha avuto in Cina ha parlato oggi l’ex rossonero Roberto Donadoni: clicca qui per le sue interessanti dichiarazioni sul tema.

