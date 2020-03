Coronavirus – Juventus, domani fine dell’isolamento per Rugani

NEWS JUVENTUS – Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport oggi in edicola, si chiuderà domani il periodo di quarantena per Daniele Rugani, difensore centrale della Juventus.

Rugani trovato positivo al Coronavirus lo scorso 11 marzo dopo essersi sottoposto al tampone tre giorni prima, aveva “costretto” all’isolamento volontario anche i compagni di squadra. La scadenza di domani non sarà valida per Blaise Matuidi e Paulo Dybala, ovvero gli altri due giocatori positivi fra i bianconeri. Per il francese la quarantena terminerà il 31 marzo, mentre per l’argentino il 4 aprile.

A livello pratico comunque per i giocatori cambierà poco. Potranno sì uscire di casa ma solo seguendo le direttive imposte dal Governo. Per il resto il periodo “ai domiciliari” continuerà come prima.

Sul tema Coronavirus è voluto intervenire anche il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana. Continua a leggere per saperne di più >>>

