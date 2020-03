Coronavirus, Castellacci: “Serie A il 3 maggio? Ho dei dubbi”

ULTIME NEWS – Enrico Castellacci, storico medico della Nazionale italiana, ha detto la sua sulla possibile ripresa della Serie A giorno 3 maggio. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘RaiNews24’: “Se guardiamo alla Cina, che ha affrontato l’emergenza e interrotto il campionato molto prima di noi, ha programmato il ritorno in campo proprio il 3 maggio, la stessa data in cui si programma di riprendere noi. Questo mi pone dei dubbi che quella data possa essere preservata, anche se me lo auguro di cuore”. Intanto la Fiorentina sta osservando uno scontento di lusso del Milan: ecco di chi si tratta >>>

