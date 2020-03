Calciomercato Milan – La Fiorentina cerca fantasia: Paqueta nel mirino

CALCIOMERCATO MILAN – Stando a quanto scritto da ‘Repubblica‘, edizione Firenze, oggi in edicola, la Fiorentina avrebbe sondato il terreno per avere Lucas Paqueta dal Milan.

I viola, che sono alla ricerca di fantasia sulla trequarti, hanno individuato nel brasiliano classe 1997 il rinforzo adatto per la loro squadra. Il poco spazio che Paqueta sta trovando ultimamente, potrebbe favorire la trattativa in uscita. Il Milan dal canto suo, nonostante gli ultimi mesi poco brillanti, chiede per l’ex Flamengo almeno 30 milioni. Questo per non mettere a bilancio una minusvalenza.

Nel frattempo Ismael Bennacer è diventato un punto fermo del Milan. Il club di via Aldo Rossi è intenzionato a puntare su di lui anche per il futuro. Resta aggiornato, cliccando qui, sulle news riguardanti il giocatore >>>

