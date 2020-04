Coronavirus – Il calcio si ferma: stop ufficiale in Argentina e in Francia

ULTIME NEWS – Il Comité Ejecutivo dell’AFA (Asociatión del Fútbol Argentino), con il bollettino ufficiale n. 5768, ha messo fine alla stagione 2019-2020 dalla Primera División, anche conosciuta come SuperLiga, equivalente alla nostra Serie A, in giù.

Si sono fermate, dunque, anche Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D e Federal A. Annullate tutte le retrocessioni: il prossimo campionato in Argentina, vista l’emergenza coronavirus, ripartirà nel 2021. È arrivata l’ufficialità anche per lo stop dei campionati professionistici in Francia.

Ligue 1 e Ligue 2 hanno terminato qui la stagione 2019-2020. Il calcio, oltralpe, dovrebbe tornare soltanto dal prossimo agosto in poi con le gare della stagione 2020-2021. Lo ha annunciato il Premier francese Edouard Philippe nel suo intervento in Parlamento. «La stagione calcistica 2019-2020 non potrà riprendere», le sue parole. LEGGI QUI I RICORDI ROSSONERI DI DEJAN SAVICEVIC >>>