Coronavirus – FIGC, ecco le proposte per combattere la crisi

ULTIME NEWS – Si è tenuta ieri una riunione in conference call organizzata dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina con i Presidenti della Lega Serie A Paolo Dal Pino, della Lega Serie B Mauro Balata, della Lega Serie C Francesco Ghirelli e della Lega Serie D Cosimo Sibilia. L’obiettivo del confronto è stato quello di cercare di allineare tutto il mondo del calcio in merito all’analisi dei danni provocati dall’emergenza Covid-19, per poi trasmettere il resoconto al CONI.

Le prime iniziative per fronteggiare la crisi di liquidità nel breve periodo concernono in interventi strutturali di sistema, per le quali, il Presidente della FIGC Gravina ha annunciato iniziative sui seguenti argomenti:

prolungamento della stagione 2019/2020 oltre il 30 giugno 2019

rinvio del pagamento degli emolumenti fiscali

adeguamento degli adempimenti delle Licenze Nazionali (fideiussioni e modalità ripianamento carenze patrimoniali)

ritardare la scadenza dell’art. 85 delle NOIF riguardante gli adempimenti Covisoc

rinegoziazione dei contratti sportivi e amministrativi

A tal proposito, domani (giovedì 26 marzo), ci sarà un’ulteriore riunione che coinvolgerà tutte le componenti federali (compresi calciatori, allenatori e arbitri). Lo scopo è quello di stabilire un percorso da intraprendere per il bene del calcio italiano, lasciando il più possibile da parte gli interessi personali. A riportare le notizie sono i colleghi di Calcio e Finanza.

In ambito Milan è quasi certo l’addio di Giacomo Bonaventura a fine stagione. Su di lui ci sono parecchie squadre. Per conoscere le ultime notizie al riguardo clicca qui >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android