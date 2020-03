Coronavirus – Anche il Napoli sospende ancora gli allenamenti

NEWS NAPOLI – Mancava solo il Napoli a rinviare ulteriormente gli allenamenti già sospesi due settimane fa a causa del Coronavirus.

Ieri, in serata, è arrivata l’ufficialità sul proprio sito che anche la società partenopea si è allineata a tutte le altre squadre di Serie A. Ecco il comunicato: “La SSC Napoli comunica che l’attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19”.

Dunque, anche l’ultimo baluardo, cioè il Presidente Aurelio De Laurentiis, si è dovuto arrendere di fronte all’avanzare dell’emergenza sanitaria.

Dopo la positività accertata di Paolo Maldini, è lo stesso ex capitano del Milan a far sapere che fra la squadra non ci sono casi positivi. Continua a leggere per sapere cosa ha detto>>>

