Calcio – Si studia la SuperLega Europea: Milan dentro o fuori? Il punto

A.C. Milan News: rossoneri presenti nella SuperLega Europea?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il calcio si prepara ad accogliere la nuova SuperLega Europea. Ed il Milan? Che ruolo avrà? Che fine faranno i rossoneri? L’iter per la creazione del nuovo torneo per squadre europee di calcio ha subito un’accelerata ieri, quando il Barcellona, contestualmente all’annuncio delle dimissioni del Presidente Josep María Bartomeu, ha ammesso di essere favorevole a prendere parte a questo nuovo progetto.

‘AS‘, popolare quotidiano iberico, ha ricostruito ed ipotizzato come e quando dovrebbe svolgersi la nuova SuperLega Europea. Il torneo dovrebbe aprire i battenti nel settembre 2022: in previsione, la partecipazione di 18 partecipanti che, come in un campionato di calcio nazionale, si affronterebbero in gare di andata e ritorno. Al termine della regular season, ci sarebbero poi i playoff tra le squadre migliori in cui si deciderà il campione della SuperLega Europea.

Una competizione calcistica, quindi, che si ispira alla NBA statunitense. Il Milan prenderebbe parte a questa nuova SuperLega Europea? Secondo ‘Sky Sports‘ e ‘Sports Illustrated‘, sì. Per la Spagna, infatti, dovrebbero essere chiamate Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Valencia. Per l’Italia, spazio in SuperLega alle grandi storiche: Juventus, Milan e Inter. Per la Francia, ecco PSG, Olympique Marsiglia ed Olympique Lione. Per la Germania, quindi, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.

Infine, per l’Inghilterra, ci sarebbero Liverpool, Chelsea, Manchester United e Manchester City. La SuperLega Europea, di fatto, pensionerebbe la Champions League e sarebbe sostenuta dai finanziamenti dalla banca newyorkese JP Morgan. CALCIOMERCATO MILAN: LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>